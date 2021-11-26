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«Челси» собирается подписать новый контракт с Тьяго Силвой

«Челси» собирается подписать новый контракт с Тьяго Силвой
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Лондонский «Челси» планирует подписать новое контрактное соглашение с бразильским защитником команды Тьяго Силвой, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, лондонцы хотят подписать контракт с защитником ещё на год. Трудности могут возникнуть только в финансовой стороне вопроса.

Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» 28 августа 2020 года на правах свободного агента.

За клуб из Лондона бразилец провёл 48 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне футболист сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2022 года. Transfermarkt оценивает 37-летнего бразильца в € 3 млн.

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