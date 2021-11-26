Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях своей команды перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт 28 ноября в Москве.
«Подготовка в обычном режиме. В основном это восстановление — времени не так много, график достаточно насыщенный. Думаю, что через два дня мы должны быть в хорошем состоянии и готовы к игре.
Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в игре. Сердар Азмун начал тренироваться в общей группе, если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу.
Крицюк полетел в Германию, где ему была проведена медицинская процедура — артроскопия коленного сустава. Думаю, что реабилитация займёт определённое время, 2-3 месяца. Посмотрим, как пойдёт лечение — нужно убрать воспаление», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 26 ноября 2021
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