Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях своей команды перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт 28 ноября в Москве.

«Подготовка в обычном режиме. В основном это восстановление — времени не так много, график достаточно насыщенный. Думаю, что через два дня мы должны быть в хорошем состоянии и готовы к игре.

Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в игре. Сердар Азмун начал тренироваться в общей группе, если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу.

Крицюк полетел в Германию, где ему была проведена медицинская процедура — артроскопия коленного сустава. Думаю, что реабилитация займёт определённое время, 2-3 месяца. Посмотрим, как пойдёт лечение — нужно убрать воспаление», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Новость по теме
Сергей Карасёв рассудит ЦСКА и «Зенит» в 16-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021