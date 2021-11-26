Стало известно, кто займёт место Рангника в «Локомотиве» в случае ухода

Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка, сообщает «Спорт-экспресс». Корнетка погружён в дела железнодорожников, уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется времени, чтобы войти в курс дел.
Ранее стало известно, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник в настоящее время находится в Англии и готов стать тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 26 ноября, «Локомотив» планирует объявить, что Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед».
Ранее британские СМИ сообщили, что немецкий специалист будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. При этом Рангник в дальнейшем будет работать консультантом «Манчестер Юнайтед».
- 26 ноября 2021
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