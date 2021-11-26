«Впереди не самая быстрая реабилитация». Крицюк показал фото из больницы после операции

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк перенёс операцию на колене и поделился фотографией из больницы.

«Ну что ж, не получилось избежать операции, хотя все долгое время работали над этим. Операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо! Впереди не самая быстрая реабилитация… Но нам не впервой», — написал Крицюк под фото в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.

Процедура прошла в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца.