Хачатурянц рассказал, как отреагировал бы на просьбу облегчить календарь «Зенита» в РПЛ

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос журналистов по поводу возможного давления на него со стороны влиятельных функционеров не из мира футбола.

«Что будет, если на меня надавит условный «Газпром» с просьбой облегчить календарь «Зенита» ради еврокубков? Прекрасно, тогда будет восьмой новый руководитель РПЛ. Потому что я – седьмой. У меня порядковый номер седьмой. Просто будет новый руководитель — и всё.

Потому что то, что есть у меня сегодня, к моим 53 годам — это моё слово и моя репутация. Я точно не поставлю это на кон ни за какие деньги», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Хачатурянц сменил на посту главы РПЛ Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.