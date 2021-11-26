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Черчесов отреагировал на жеребьёвку стыковых матчей для России

Черчесов отреагировал на жеребьёвку стыковых матчей для России
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Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил жребий национальный команды в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро, видел и последний матч шведов против испанцев. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — все понятно. Играем через четыре месяца. Ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего ещё неизвестно. Есть соперник, надо готовиться, приняли во внимание. Хорошо, что играем дома. Наш последний матч с ними перед Евро не даст нам всю картину. И у них не было каких-то игроков, мы были после сбора тяжелого. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. Интересный был матч», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, соперником сборной России по полуфинальному матчу станет национальная команда Польши.

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