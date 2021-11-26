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Канчельскис: с Польшей будет тяжело. Надеюсь, на матч допустят 100 процентов болельщиков

Канчельскис: с Польшей будет тяжело. Надеюсь, на матч допустят 100 процентов болельщиков
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.

«Польша — отличная сборная с хорошим подбором игроков. Будет очень тяжко. Радует, что дома играем, есть время подготовиться. Главное, чтобы не было травмированных футболистов, все подошли к матчу в хорошей физической и психологической готовности.

Будем играть дома при своих болельщиков. Если придут 100 процентов болельщиков… правда, с этой пандемией почему-то только у нас приходит 30 процентов, в Германии и Англии полная заполняемость. Надеюсь, хотя бы на один матч допустят 100 процентов болельщиков», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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