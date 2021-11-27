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«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный арбитр — Мартин Аткинсон.

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (13) — на 16-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (29). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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