«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Томкинс, Уорд, Куйяте, Миливоевич, Галлахер, Олисе, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Эзе, Хьюз, Ридевальд, Шлупп, Айю, Эдуард.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Янг, Кэш, Накамба, Макгинн, Рэмси, Бэйли, Уоткинс.



Запасные: Стир, Хос, Туанзебе, Буэндия, Чуквуэмека, Эль-Гази, Сансон, Луис, Ингс.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный арбитр — Мартин Аткинсон.