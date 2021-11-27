Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Норвич» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

«Норвич» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Вулверхэмптона» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон».

«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Норманн, Гилмор, Рашица, Сарджент, Пукки.

Запасные: Ганн, Яннулис, Омобамиделе, Кантвелл, Дауэлл, Лис-Мелу, Рупп, Айда, Дзолис.

«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Хименес, Тринкан.

Запасные: Моулден, Радди, Дендонкер, Хувер, Марсал, Кандл, Силва, Траоре.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Тим Вуд и Дерек Итон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021