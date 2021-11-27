«Норвич» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Вулверхэмптона» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон».
«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Норманн, Гилмор, Рашица, Сарджент, Пукки.
Запасные: Ганн, Яннулис, Омобамиделе, Кантвелл, Дауэлл, Лис-Мелу, Рупп, Айда, Дзолис.
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Хименес, Тринкан.
Запасные: Моулден, Радди, Дендонкер, Хувер, Марсал, Кандл, Силва, Траоре.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Тим Вуд и Дерек Итон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
- 27 ноября 2021
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