«Бавария» обыграла «Арминию» благодаря голу Зане
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«Бавария» одержала победу над «Арминией» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицом, ему помогали Доминик Шаль и Марсель Пельгрим.
Единственный гол на 71-й минуте забил Лерой Зане, ему ассистировал Томас Мюллер.
«Бавария» набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав дортмундскую «Боруссию». «Арминия» имеет в активе 9 баллов и располагается на предпоследней позиции.
В следующем туре «Бавария» 4 декабря сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией». «Арминия» в этот же день примет на своём поле «Кёльн».
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