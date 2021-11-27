«Бавария» обыграла «Арминию» благодаря голу Зане

«Бавария» одержала победу над «Арминией» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицом, ему помогали Доминик Шаль и Марсель Пельгрим.

Единственный гол на 71-й минуте забил Лерой Зане, ему ассистировал Томас Мюллер.

«Бавария» набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав дортмундскую «Боруссию». «Арминия» имеет в активе 9 баллов и располагается на предпоследней позиции.

В следующем туре «Бавария» 4 декабря сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией». «Арминия» в этот же день примет на своём поле «Кёльн».