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«Бавария» обыграла «Арминию» благодаря голу Зане

«Бавария» обыграла «Арминию» благодаря голу Зане
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«Бавария» одержала победу над «Арминией» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицом, ему помогали Доминик Шаль и Марсель Пельгрим.

Единственный гол на 71-й минуте забил Лерой Зане, ему ассистировал Томас Мюллер.

«Бавария» набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав дортмундскую «Боруссию». «Арминия» имеет в активе 9 баллов и располагается на предпоследней позиции.

В следующем туре «Бавария» 4 декабря сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией». «Арминия» в этот же день примет на своём поле «Кёльн».

Германия - Бундеслига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 0
Арминия
Билефельд
1:0 Зане – 71'
Комментарии
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