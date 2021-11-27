Баринов вслед за Рангником может перейти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



По информации Talksport, в случае если действующий руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед», россиянин будет одной из трансферных целей английского клуба.



Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



Ранее сообщалось, что Рангник будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона, а затем станет консультантом «Манчестер Юнайтед». По информации «Чемпионата», немецкий специалист уже находится в Англии и готов возглавить «МЮ». На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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