«Интер» победил «Венецию» и вплотную приблизился к «Наполи» и «Милану»

«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли, ему помогали Родольфо Ди Вуоло и Мауро Галетто.
Первый гол на 34-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу. В концовке встречи форвард Лаутаро Мартинес закрепил победу миланцев, реализовав пенальти.
«Интер» набрал 31 очко и закрепился на третьем месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, вплотную приблизившись к «Наполи» и «Милану», у которых по 32 балла. «Венеция» (15) идёт на 15-й позиции.
В следующем туре Серии А «Интер» 1 декабря примет на своём поле «Специю». «Венеция» 30 ноября сыграет на выезде с «Аталантой».
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