Гвардиола: после «Ман Сити» хотелось бы поработать в сборной

Испанский тренер Хосеп Гвардиола признался, что хочет попробовать свои силы в работе со сборной.
«Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко — свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впроем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в «Ман Сити».
Знаете, много лет назад я бы никогда и не подумал, что стану тренером «Манчестер Сити» и пробуду в команде шесть сезонов. Никогда. Давай посмотрим, что будет дальше», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, 50-летний специалист работает в «Ман Сити» с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии и играла в финале Лиги чемпионов.
- 28 ноября 2021
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:00
-
04:57
-
04:12
-
03:20
-
02:59
-
02:31
-
01:53
-
01:19
-
00:57
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18