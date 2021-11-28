Гвардиола: после «Ман Сити» хотелось бы поработать в сборной

Испанский тренер Хосеп Гвардиола признался, что хочет попробовать свои силы в работе со сборной.



«Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко — свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впроем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в «Ман Сити».



Знаете, много лет назад я бы никогда и не подумал, что стану тренером «Манчестер Сити» и пробуду в команде шесть сезонов. Никогда. Давай посмотрим, что будет дальше», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Напомним, 50-летний специалист работает в «Ман Сити» с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии и играла в финале Лиги чемпионов.