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ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

ЦСКА — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 28 ноября, состоится матч ЦСКА — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 15 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» является лидером соревнований, набрав 33 очка за 15 сыгранных туров.

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