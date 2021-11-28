Рамос дебютирует за «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Месси и Неймар — в составе

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на матч 15-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном». В этой встрече за парижан дебютирует защитник Серхио Рамос.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Хакими, Бернат, Гейе, Данилу, Ди Мария, Месси, Неймар, Мбаппе.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионате Франции. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 37 очков в 14 турах.

Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос до сих пор ни разу не играл за «ПСЖ» из-за травмы. Также ранее сообщалось, что у игроков «Пари-Сен-Жермен» Лионеля Месси и Серхио Рамоса натянутые взаимоотношения.