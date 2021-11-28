Березуцкий высказался перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«С тройкой центральных защитников с «Химками» мы играли 13 минут. Дальше была двойка. Мы достаточно много матчей провели и с двойкой, и с тройкой.

Схемы ЦСКА и «Зенита» неодинаковые. И совершенно неважно, как эта схема выглядит изначально. Важно то, какие задания даны игрокам. «Зенит» играет с тройкой центральных, судя по всему. Посмотрим.

Была хорошая серия без поражений, сейчас три матча не можем выиграть. Конечно, это для нас как минимум неприятно. Надеюсь, сегодня изменим эту тенденцию.

Зайнутдинов давно не меняет свою позицию. Сегодня он будет там же, где и обычно играет в последнее время», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».