«Стыдно перед болельщиками». Солтмурад Бакаев — о поражении «Рубина» в матче с «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Причина поражения? Тяжело сказать по горячим следам. Будет разбор матча, выясним, что случилось. Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Всё было хорошо, было чувство, что доведём игру до победного, но, к сожалению, не получилось.

Я забил, но команда проиграла… Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Неважно, сколько ты забиваешь и отдаёшь, если команда не побеждает.

Что хотел бы сказать болельщикам? Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят, поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь. Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается. В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков.

Сегодня-завтра будут тяжёлые дни, нужно будет проанализировать все свои действия – и хорошие, и плохие – и отпустить, это уже в прошлом. Нужно будет готовиться к предстоящим играм с поднятой головой. Это всё история и ничего не вернуть. Мы сделали всё, что могли, да, не выиграли, но это футбол. Ещё две игры в этом году и вторая половина в следующем. Работать, работать и ещё раз работать», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».