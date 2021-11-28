Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Обидное поражение. Счёт 0:2 — хотя в обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. Зенит был лучше в реализации.

Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.

Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что всё было нормально.

Вариант с Вагнером всегда есть. Мы хорошо его знаем, знаем, как он умеет играть в футбол. Он родной наш человек для клуба. Поэтому как возможность это всегда есть», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голам Клаудиньо и Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021