Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Обидное поражение. Счёт 0:2 — хотя в обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. Зенит был лучше в реализации.

Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.

Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что всё было нормально.

Вариант с Вагнером всегда есть. Мы хорошо его знаем, знаем, как он умеет играть в футбол. Он родной наш человек для клуба. Поэтому как возможность это всегда есть», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.