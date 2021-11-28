Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
«Обидное поражение. Счёт 0:2 — хотя в обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. Зенит был лучше в реализации.
Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.
Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что всё было нормально.
Вариант с Вагнером всегда есть. Мы хорошо его знаем, знаем, как он умеет играть в футбол. Он родной наш человек для клуба. Поэтому как возможность это всегда есть», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 ноября 2021
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