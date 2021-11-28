Кэррик ответил на вопрос о влиянии Рангника на подготовку к матчу с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на вопрос о возможном влиянии Ральфа Рангника, претендующего на пост наставника клуба, на подготовку к матчу 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».



«Влиял ли Рангник на подготовку к встрече? Нет, это не так. Пока что мне больше нечего вам сказать. Я был сосредоточен на игре, в голове были мысли только об этом. Уверен, в ближайшее время мне сообщат всю информацию, но пока что я не могу ничего сказать», — цитирует Кэррика Evening Standard.



Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 1:1. За «красных дьяволов» забил Джейдон Санчо, у «аристократов» отличился Жоржиньо.



Ранее сообщалось, что Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем станет консультантом «Манчестер Юнайтед». По информации «Чемпионата», немецкий специалист уже находится в Англии и готов возглавить «МЮ». На посту главного тренера он сменит Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.

Гол Санчо в ворота «Челси»:

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

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