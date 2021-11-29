Петржела: ЦСКА не сможет попасть в еврокубки. «Локомотив» и «Спартак» сильнее

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результата матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из Санкт-Петербурга встретился с московским ЦСКА (2:0).
«Перед игрой я говорил, что «Зенит» спокойно победит, потому что они намного сильнее. Так и получилось. «Зенит» спокойно станет чемпионом. ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», — приводит слова Петржелы «Спорт-экспресс».
Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.
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