Иммобиле извинился перед болельщиками «Лацио» за разгромное поражение в матче с «Наполи»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал результат матча 14-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Наполи» (0:4).



«Мы разочарованы, и я хотел бы извиниться от имени всей команды, потому что такие выступления недопустимы. Трудно объяснить, что произошло, потому что, по сути, «Наполи» был единственной командой, которая играла в этом матче. Если у команды нет правильного настроя, то ей будут забивать так же, как и нам в этой встрече», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на DAZN.



Напомним, «Наполи» набрал 35 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А, команда Лучано Спаллетти опережает «Милан» на три очка. У римского «Лацио» 21 очко, римляне идут восьмыми.