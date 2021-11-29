Де Брёйне признан лучшим плеймейкером по версии IFFHS, Месси — на 2-м месте

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим плеймейкером 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.



Бельгийский хавбек занял первое место в голосовании, набрав 160 очков. На второй строчке расположился нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 105 очков. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш и футболист «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер разделили третье место, набрав по 15 очков.



Ранее IFFHS признала лучшим футболистом года нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. Лучшим голкипером по версии IFFHS стал вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

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