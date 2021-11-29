Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне признан лучшим плеймейкером по версии IFFHS, Месси — на 2-м месте

Де Брёйне признан лучшим плеймейкером по версии IFFHS, Месси — на 2-м месте
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим плеймейкером 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

Бельгийский хавбек занял первое место в голосовании, набрав 160 очков. На второй строчке расположился нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 105 очков. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш и футболист «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер разделили третье место, набрав по 15 очков.

Ранее IFFHS признала лучшим футболистом года нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. Лучшим голкипером по версии IFFHS стал вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Новость по теме
Джанлуиджи Доннарумма — лучший голкипер 2021 года по версии IFFHS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021