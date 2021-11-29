Вингер «Ювентуса» Кьеза выбыл до конца года из-за травмы

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

Кьеза получил травму в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (0:1). Футболист остался лежать на газоне после свистка на перерыв и ушёл в подтрибунное помещение, заметно хромая. После перерыва вместо него вышел Федерико Бернардески.

Как сообщает Sky Sport Italia, у Кьезы растяжение приводящей мышцы бедра. Он вернётся на поле уже в январе.

«Он уже пишет письмо Санта-Клаусу», — пошутил Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Салернитаной» в чемпионате Италии.

Федерико Кьеза в этом сезоне провёл 12 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.