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Российский миллиардер Сергей Ломакин может приобрести «Сент-Этьен»

Российский миллиардер Сергей Ломакин может приобрести «Сент-Этьен»
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Компания Total Sports Investments российского миллиардера Сергея Ломакина может приобрести французский «Сент-Этьен», пишет портал Le Progres.

Ломакин и генеральный директор Total Sports Investments Роман Дубов в воскресенье, 28 ноября, посетили домашний матч «Сент-Этьена» с «ПСЖ» (1:3) в чемпионате Франции и побывали на тренировочной базе клуба. Также с ними был бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо, который выполняет в компании функции советника.

Сообщается, что Total Sports Investments всерьёз заинтересована в покупке «Сент-Этьена». При этом никаких официальных предложений владельцы клуба Бернар Кайаццо и Ролан Ромейе пока не получали. Кайаццо и Ромейе, которые находятся во главе «Сент-Этьена» с 2004 года, объявили, что намерены покинуть президентские должности и продать активы клуба весной этого года.

Сергей Ломакин — российский предприниматель и инвестор, сооснователь сети магазинов фиксированных цен Fix Price. Forbes оценивает его состояние в $ 3,1 млрд. Ломакин является владельцем российского клуба «Родина», а также латвийской «Риги» и кипрского «Пафоса».

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