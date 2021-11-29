Арбитр Федотов: пенальти в матче «Спартака» по делу. Момент, как у Дзюбы с «Мальмё»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мыслями о работе судей в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак» (1:1).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В концовке встречи в ворота «Уфы» был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев.

«Пенальти в ворота «Уфы» назначен по делу – такой же момент, как у Дзюбы с «Мальмё». Здесь был удар локтем по лицу в борьбе за мяч – так нельзя. Странно, что Кукуян сам этого не увидел, а только после подсказки VAR принял такое решение. Что касается второй жёлтой Рассказова, то это его проблемы – всё по делу. Вообще Кукуян всех посадил на карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.