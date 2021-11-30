«Барселона» поздравила Месси с получением седьмого «Золотого мяча»

Каталонская «Барселона» поздравила нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с получением «Золотого мяча». Этот приз стал для Месси седьмым в карьере.



«GOA7», — написала пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере». GOAT — Greatest Of All Time, что в переводе с английского означает «Лучший на все времена».



Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».



Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.



В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. В августе 2021 года Лионель перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ».