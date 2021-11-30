37-летний экс-футболист «Локомотива» Фарфан стал чемпионом Перу

37-летний Джефферсон Фарфан в составе клуба «Альянс Лима» стал чемпионом Перу. Команда бывшего игрока московского «Локомотива» в двухматчевом противостоянии оказалась сильнее оппонентов из «Спортинг Кристал» (1:0, 0:0), оба матча состоялись на Национальном стадионе Перу в Лиме, в которых он выходил на замены, проводя на поле примерно по 30 минут, но результативными действиями не отличился.
К перуанскому клубу Фарфан присоединился весной 2021 года в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне на счету футболиста 14 матчей и 4 забитых мяча.
Фарфан с 2017 по 2020 годы защищал цвета московского «Локомотива», в составе которого сыграл 51 матч и забил 25 голов. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Он выступал за клуб «Альянс Лима» с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.
- 30 ноября 2021
-
02:08
-
01:57
-
01:25
-
01:04
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 29 ноября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:33
-
23:28
-
23:15
-
23:03
-
22:57
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:29
-
22:23