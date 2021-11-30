37-летний экс-футболист «Локомотива» Фарфан стал чемпионом Перу

37-летний Джефферсон Фарфан в составе клуба «Альянс Лима» стал чемпионом Перу. Команда бывшего игрока московского «Локомотива» в двухматчевом противостоянии оказалась сильнее оппонентов из «Спортинг Кристал» (1:0, 0:0), оба матча состоялись на Национальном стадионе Перу в Лиме, в которых он выходил на замены, проводя на поле примерно по 30 минут, но результативными действиями не отличился.



К перуанскому клубу Фарфан присоединился весной 2021 года в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне на счету футболиста 14 матчей и 4 забитых мяча.



Фарфан с 2017 по 2020 годы защищал цвета московского «Локомотива», в составе которого сыграл 51 матч и забил 25 голов. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.



Он выступал за клуб «Альянс Лима» с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.

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