Маурицио Сарри продлит контракт с «Лацио» до 2025 года

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продлит контракт с клубом. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, новое соглашение c 62-летним специалистом будет рассчитано до 2025 года. Под его руководством команда набрала 21 очко после 14 матчей и идет на восьмом месте в Серии А. Команда одержала 6 побед, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.

Сарри находился без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы завоевали титул чемпионов Италии. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым стал обладателем Кубка Лиги Европы. До этого Сарри тренировал «Наполи», «Эмполи» и другие итальянские команды.