Миранчук начнет в запасе 15-й матч «Аталанты» подряд

Сегодня, 30 ноября, в рамках 15-го тура Серии А встретятся «Аталанта» и «Венеция».

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Аталанта»: Хуан Муссо, Хосе Паломино, Мерих Демирал, Берат Джимсити, Джузеппе Пеццелла, Ханс Хатебур, Маттео Пессина, Тён Копмейнерс, Марио Пашалич, Йосип Иличич, Луис Мурьель.

«Венеция»: Серхио Ромеро, Ридгесиано Хапс, Пьетро Чеккарони, Маттия Кальдара, Паскуале Маццокки, Итан Ампаду, Таннер Тессманн, Джанлука Бузио, Софиан Кийине, Тома Анри, Деннис Йонсен.

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук в 15-й раз подряд не попал в стартовый состав команды. В последний он вышел на поле с первых минут 18 сентября в матче Серии А с «Салернитаной».