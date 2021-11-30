Миранчук начнет в запасе 15-й матч «Аталанты» подряд
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Сегодня, 30 ноября, в рамках 15-го тура Серии А встретятся «Аталанта» и «Венеция».
Команды объявили стартовые составы на противостояние:
«Аталанта»: Хуан Муссо, Хосе Паломино, Мерих Демирал, Берат Джимсити, Джузеппе Пеццелла, Ханс Хатебур, Маттео Пессина, Тён Копмейнерс, Марио Пашалич, Йосип Иличич, Луис Мурьель.
«Венеция»: Серхио Ромеро, Ридгесиано Хапс, Пьетро Чеккарони, Маттия Кальдара, Паскуале Маццокки, Итан Ампаду, Таннер Тессманн, Джанлука Бузио, Софиан Кийине, Тома Анри, Деннис Йонсен.
Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук в 15-й раз подряд не попал в стартовый состав команды. В последний он вышел на поле с первых минут 18 сентября в матче Серии А с «Салернитаной».
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