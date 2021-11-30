Анчелотти – о «ЗМ»: Месси всё ещё великий. Надеюсь, в следующем году победит игрок «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.
«Необходимо должным образом оценивать итоги голосования за «Золотой мяч». Месси выиграл и остаётся великим игроком.
Индивидуальные награды важны для футболистов и являются мотивацией, но не имеет значения, выиграют они или нет. Надеюсь, в следующем году награду получит игрок «Реала».
Бензема провел отличный сезон, занял четвёртое место. Теперь у него будет мотивация хорошо играть и тренироваться, чтобы получить «Золотой мяч». Винисиус обладает многими качествами, которые дадут ему возможность побороться за победу», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третьим стал Жоржиньо из «Челси». Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Реал» — «Севилья»:
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