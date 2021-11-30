Карпин рассказал о моральном состоянии Фёдора Кудряшова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о моральном состоянии защитника национальной команды Фёдора Кудряшова.

«С Кудряшовым разговаривали по телефону. Сейчас его моральное состояние улучшилось, он уже начал играть. Я понимал, что он хотел сделать в том моменте, но он не смог, потому что у него свело две задние мышцы. Мог бы остаться на костылях. Если государство не может это сделать, то как сборная может? Пускай обязует государство. Не вызывать непривитых? Так вы же потом мне будете рассказывать басни, что вы его не вызвали, потому что у него нет прививки, а он бы забил. Вы первые мне об этом скажете, 500%», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.