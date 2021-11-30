Валерий Карпин высказался о своём будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной встрече с национальной командой Италии, а также ответил на вопрос о своём будущем в сборной.

«По февральскому сбору пока ничего нет. В марте бы тур перенесли, уже хорошо будет. О возможной встрече с Италией ничего не слышал. Как мне? Смотря где и когда. Много нюансов. Рекомендация проигравшим в стыковых провести потом товарищеские матчи — нормально. Для кого-то полезно.



У меня контракт до 31 марта. Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем. Нравится ли мне? По какой шкале? Клубная работа другая, но такая же интересная. Какая интереснее — не могу сказать. Я молодой мужчина по тренерским меркам? Я самый старый. Здесь тоже интересно, хотя всё другое. Вещи несравнимые. Но там по-другому — каждый день движуха. Не могу сказать, что я по ней скучаю прямо сейчас.



Слова — это всё красиво, но все должно быть на поле. Слова внушают оптимизм, я услышал слова, которые показывают, что ребята — разумные люди. Хотел это услышать — придумал ли я сам себе некоторые вещи или нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.