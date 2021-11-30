Лионель Месси: мне некогда думать об индивидуальных призах

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о своих целях.
«Хотел бы я выиграть еще один «Золотой мяч» в качестве футболиста «ПСЖ»? Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны – мы хотим выиграть все возможные кубки. Мне некогда думать об индивидуальных призах», — цитирует Месси пресс-служба клуба.
Вчера нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».
Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
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