Недвед отреагировал на информацию о том, что «Ювентус» подозревается в мошенничестве

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на информацию о том, что клуб подозревают в ложной финансовой отчётности.
«Заявление клуба опубликовано и я не знаю, что к нему добавить. Разбирательство не должно коснуться игроков, у нас было достаточно трудностей. Это не самое страшное, что могло с нами случиться. Мы гордимся тем, что представляем «Ювентус», — приводит слова Недведа Sky Sport.
Ранее стало известно, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Сообщалось, что с их стороны была допущена фальсификации финансовых данных клуба на € 50 млн. Также следствие изучает контракт форварда Криштиану Роналду с «Ювентусом», туринский клуб мог осуществлять выплаты португальцу во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность.
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