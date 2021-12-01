Бывший игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Маскерано возглавит сборную Аргентины U20

Хавьер Маскерано, бывший полузащитник «Барселоны», «Ливерпуля» и сборной Аргентины, станет главным тренером молодёжной сборной Аргентины до 20 лет, сообщает журналист Рой Немер в «Твиттере».
Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года придёт на смену аргентинскому специалисту Фернандо Батисте, вошедшему в тренерский штаб сборной Венесуэлы, которую возглавил Хосе Пекерман. В начале этого года Хавьер Маскерано занял должность в Ассоциации футбола Аргентины, войдя в структуру сборных.
37-летний Маскерано завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года в аргентинском «Эстудиантес». Об уходе из сборной футболист объявил еще в 2018 году, после поражения сборной Аргентины от сборной Франции (3:4) в 1/16 чемпионата мира. За национальную команду Хавьер Маскерано провёл 147 матчей.
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