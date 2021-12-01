Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка»

Определены претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.



В список по итогам 2021 года вошли следующие футболисты: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Тамбов» – «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА – «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» – ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» – «Крылья Советов»), Данил Степанов («Ротор» – «Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).



В прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Новость по теме Газзаев назвал самого перспективного российского форварда, похожего на Мбаппе