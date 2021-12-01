Бент — о 3-м месте Жоржиньо в голосовании за «ЗМ»: он не лучший ни в «Челси», ни в сборной

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент поделился мнением о том, что полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч».
«Жоржиньо не лучший игрок «Челси» и не лучший в сборной Италии. Он всего лишь часть двух очень хороших команд. Делает ли это его третьим лучшим футболистом в мире?» — приводит слова Бента talkSPORT.
Напомним, «Золотой мяч» по итогам 2021 года получил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски. Жоржиньо замкнул первую тройку. Хавбек выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси» в сезоне-2020/2021, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Италии минувшим летом.
- 1 декабря 2021
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