Ибрагимович: если Пиоли продлил контракт с «Миланом», то и я продлю

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта главного тренера команды Стефано Пиоли.
«Пиоли продлил контракт? Теперь и мне нужно продлить (смеётся). Я рад за него, потому что он этого заслужил. Если он продлил контракт – то я тоже продлю. Пиоли проделал в «Милане» огромную работу.
«Милан» претендует на Скудетто? Я рад за болельщиков. В течение стольких лет они не чувствовали этой чемпионской гонки, которой наслаждаются сейчас. Я хочу сделать их счастливыми, но если мы не выиграем трофей – это значит, что мы ничего не добились», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, в последнем матче чемпионата Италии «Милан» крупно обыграл «Дженоа» Андрея Шевченко (3:0). Миланский клуб набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.
- 2 декабря 2021
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