В «Спартаке» отреагировали на планируемый протест фанатов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал заявление фанатского объединения московского клуба касаемо протеста на ближайшем матче РПЛ с «Ахматом». Болельщики красно-белых намерены покинуть трибуны на 19 минуте 22 секунде предстоящей встречи в знак протеста против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперёд и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», — сообщил Зеленов журналистам.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.