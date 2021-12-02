В «Спартаке» отреагировали на планируемый протест фанатов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал заявление фанатского объединения московского клуба касаемо протеста на ближайшем матче РПЛ с «Ахматом». Болельщики красно-белых намерены покинуть трибуны на 19 минуте 22 секунде предстоящей встречи в знак протеста против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит» (0:2).
«Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперёд и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», — сообщил Зеленов журналистам.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.
Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
- 2 декабря 2021
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:37
-
09:22
-
09:06
-
08:30
-
08:08
-
07:28
-
06:00
-
05:46
-
04:34
-
04:20
-
03:58
-
03:21
-
03:01
-
02:44