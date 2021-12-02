Симон Кьер завтра перенесёт операцию из-за травмы колена

Защитник «Милана» Симон Кьер перенесёт операцию из-за травмы связок колена. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Антонио Вителло.

По информации инсайдера, операцию на левом колене проведут уже завтра. Напомним, датчанин получил травму во время матча с «Дженоа» в 15-м туре Серии А (3:0).

Недавно футболист стал 18-м в голосовании «Золотого мяча». В нынешнем сезоне защитник провёл 3 игры в Лиге чемпионов, 11 матчей в чемпионате Италии и 9 раз выходил на поле в составе сборной Дании в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В квалификации на мундиаль 32-летник игрок забил 2 мяча. В остальных турнирах Кьер не отметился результативными действиями. «Милан» располагается на втором месте в Серии А.