«Тоттенхэм» и «Брентфорд» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Тоттенхэме (Англия). Противостояние начнётся в 22:30 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Серхио Регилон, Эмерсон, Эрик Дайер, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Чарли Гуд, Рико Генри, Витали Янельт, Кристиан Нёргор, Фрэнк Ониика, Серхи Канос, Брайан Мбемо, Айван Тони.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в английском чемпионате. «Брентфорд» набрал 16 очков в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
- 2 декабря 2021
-
23:10
-
22:58
-
22:39
-
22:28
-
22:15
-
22:07
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:03
-
20:51
-
20:49
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:45
-
19:28
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:10
-
17:59
-
17:50
-
17:43
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:55