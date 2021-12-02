«Тоттенхэм» и «Брентфорд» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Тоттенхэме (Англия). Противостояние начнётся в 22:30 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Серхио Регилон, Эмерсон, Эрик Дайер, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Гарри Кейн.

«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Чарли Гуд, Рико Генри, Витали Янельт, Кристиан Нёргор, Фрэнк Ониика, Серхи Канос, Брайан Мбемо, Айван Тони.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в английском чемпионате. «Брентфорд» набрал 16 очков в английской Премьер-лиге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.