Фернандеш сделал больше голевых действий с момента дебюта за «МЮ», чем любой игрок АПЛ

Матч с «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ станет для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша 100-м в составе английского клуба. С момента дебюта за команду португалец сделал больше результативных действий во всех турнирах, чем любой игрок лиги, сообщает Opta в «Твиттере».



На счету 27-летнего Фернандеша 44 гола и 37 голевых передач в 99 матчах за «МЮ». В среднем он делает 0.8 результативных действий за игру. Португалец стал игроком английского клуба в январе 2020 года. Его переход из «Спортинга» обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 63 млн. Transfermarkt оценивает хавбека в € 90 млн. В нынешнем сезоне Фернандеш забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 13 матчах английской Премьер-лиги.



«Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице лиги 10-е место с 18 очками.