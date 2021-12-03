Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азмун: в РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой

Азмун: в РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой
Комментарии

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу выступлений в Российской Премьер-Лиге.

«Боремся с Дзюбой за звание лучшего бомбардира? Я не считаю это соперничеством. Мы партнёры, которые помогают друг другу. Раньше мы находились на поле вместе. Сейчас у команды изменилась схема и играет один нападающий. Но надеюсь, что мы продолжим забивать — и он, и я. Забивать голы — прямая обязанность форварда. Я должен выполнять свою работу и буду стараться делать это на высшем уровне.

В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров. Все три года, которые я играю в «Зените», вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».

Новость по теме
Азмун прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021