Азмун: в РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу выступлений в Российской Премьер-Лиге.
«Боремся с Дзюбой за звание лучшего бомбардира? Я не считаю это соперничеством. Мы партнёры, которые помогают друг другу. Раньше мы находились на поле вместе. Сейчас у команды изменилась схема и играет один нападающий. Но надеюсь, что мы продолжим забивать — и он, и я. Забивать голы — прямая обязанность форварда. Я должен выполнять свою работу и буду стараться делать это на высшем уровне.
В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров. Все три года, которые я играю в «Зените», вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».
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