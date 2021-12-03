Арсен Захарян рассказал, кому из игроков РПЛ он отдал бы «Золотой мяч»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян назвал футболиста Российской Премьер-Лиги, которому он отдал бы «Золотой мяч».



«Если бы «Золотой мяч» вручался бы только игрокам РПЛ, кто бы его получил за прошлый сезон? В тройке бы точно были Шиманьски, Тюкавин и Джикия. Себа бы забрал.



А «Голден бой» без меня. Тюкава бы взял», — цитирует Захаряна Sport24.



Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отметился шестью результативными передачами.



Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.