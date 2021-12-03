Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян рассказал, кому из игроков РПЛ он отдал бы «Золотой мяч»

Арсен Захарян рассказал, кому из игроков РПЛ он отдал бы «Золотой мяч»
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян назвал футболиста Российской Премьер-Лиги, которому он отдал бы «Золотой мяч».

«Если бы «Золотой мяч» вручался бы только игрокам РПЛ, кто бы его получил за прошлый сезон? В тройке бы точно были Шиманьски, Тюкавин и Джикия. Себа бы забрал.

А «Голден бой» без меня. Тюкава бы взял», — цитирует Захаряна Sport24.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отметился шестью результативными передачами.

Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Арсен Захарян: посещают мысли о Европе. Но сейчас кайфую в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021