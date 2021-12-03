Петржела: Виторию нужно оставить в команде. «Спартак» сможет догнать лидеров

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура «Спартак» — «Ахмат».



«Думаю, «Спартак» одержит уверенную победу. Успех в завтрашней встрече даст красно-белым хороший эмоциональный заряд перед важнейшим матчем в Лиге Европы с «Легией». Да, на чемпионате России у «Спартака» дела обстоят не очень, но я уверен, что они смогут догнать лидеров. Я убеждён в том, что Руя нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему. Смена тренера может усугубить ситуацию. Мне кажется, что Витория в этом сезоне сделал ставку на выступления в Европе. Весной «Спартак» будет выступать в РПЛ гораздо лучше, чем сейчас», — цитирует Петржелу «Спорт-экспресс».

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