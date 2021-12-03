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Ярослав Ракицкий обматерил судью и избежал наказания

Ярослав Ракицкий обматерил судью и избежал наказания
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий обматерил главного арбитра матча с «Ростовом» Алексея Матюнина (2:2) и избежал наказания.

«Иди куда подальше (изменено на более мягкое)», — сказал Ракицкий Матюнину.

На 9-й минуте игры Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Затем Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю.

На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку. После этого Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти.

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