Семак оценил акцию фанатов, которые покинули стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил акцию болельщиков сине-бело-голубых, которые покинули стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.
«Болельщики — это 12-й игрок. Нам сложно играть в гостях без их поддержки. Отношусь к их акции так же, как, думаю, и большинство — так обобщать болельщиков, держать на стадионе людей — неправильно, неприемлемо. Видя такую ситуацию, люди не захотят посещать стадион. Я понимаю болельщиков — футбол для них. Есть определённые правила, но такие ситуации можно решать иначе. Насколько я знаю, никаких беспорядков на трибунах на нашем матче с ЦСКА не было — только файеры. То, что произошло – очень странно. Болельщики обращают внимание к этой проблеме — это факт, они объединяются, говорят на тему произошедших событий. Я за них, за тех, кто поддерживает свои команды на стадионе, не нарушая правила поведения», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 3 декабря 2021
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