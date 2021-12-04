Скончался последний чемпион мира 1954 года

Чемпион мира 1954 года в составе сборной Германии Хорст Эккель ушёл из жизни 3 декабря, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB). Эккелю было 89 лет.



Напомним, Эккель был последним футболистом сборной ФРГ, одержавшей победу на чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году. В финале турнира немецкая сборная обыграла национальную команду Венгрии со счётом 3:2.



Эккель выступал в составе сборной ФРГ с 1952 по 1958 год. Он провёл 32 матча за национальную команду и не сумел отметиться результативными действиями. Большую часть клубной карьеры Эккель провёл в клубе «Кайзерслаутерн», в составе которого становился чемпионом страны в 1951 и 1953 годах, а также выступал за «Рёхлинг Фёльклинген».