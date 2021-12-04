Слуцкий: у «Рубина» практически все игры очень эмоциональные и драматичные

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке клуба к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».
«У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные. С одной стороны, это болезненно, с другой стороны, деваться некуда, нужно отходить и готовиться к следующей игре.
В «Нижнем Новгороде» могут быть какие-то текущие кадровые перестановки. Но в целом это команда, которая больше ищет свои шансы в контратаках. И как дебютант Российской Премьер-Лиги пытается больше обороняться и больше делать ставку на игровую надёжность сзади.
Единственное, хотелось бы, чтобы мы избежали экскурсий по Нижнему Новгороду, которая очень сильно запомнилась, когда мы там играли с «Тамбовом», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Завтра, 5 декабря, в 17-м туре РПЛ клуб сыграет с «Нижним Новгородом». Старт встречи – в 16:30 мск.
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